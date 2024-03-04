روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء بإنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس "الورم الحليمي" البشري في المقاطعة.

وحسب سبوتنيك، جاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: "حصلت شركة "نانوليك" على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء إلى السوق الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح يمكن أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، والتي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة.

ولإنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، سيتم زيادة قدرة مصنع "نانوليك" في مقاطعة كيروف من أجل إنتاج اللقاح خلال الدورة الكاملة.

وتم التأكيد على أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة وفعالية اللقاح، وطور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.