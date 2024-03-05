الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

الجريدة الورقية