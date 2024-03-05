ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية