الداخلية تنجح فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد عائلتين بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.. بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات"وبحضور عدد من القيادات الأمنيةوالشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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كما أكد الحاضرون على ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الشرطة المبذولة لإنهاء الخصومات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.