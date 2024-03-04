الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 قضايا إتجار في المخدرات بالإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 تمكن قطاع الأمن العام في الإسكندرية، من ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى"الحشيش، الهيروين")..بحوزة (3 متهمين). 

 

بالإضافة إلى ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

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