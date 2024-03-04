ضبط كمية من الحشيش والشابو بحوزة 3 أشخاص في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تمكن قطاع الأمن العام في أسوان، من ضبط (3) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو)..بحوزة (3متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

كما نجح في تنفيذ (678) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.