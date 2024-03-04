سفيان رحيمي يقود تشكيل العين أمام النصر ببطولة آسيا

يقود النجم المغربي سفيان رحيمي هجوم فريق العين الاماراتي في المواجهة المرتقبة أمام النصر والمقررة في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويفقد العين خدمات المهاجم التوجولي كودجو لابا في مواجهة النصر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

تشكيل العين أمام النصر

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، كوامي، خالد الهاشمي، بندر محمد

خط الوسط: بارك يونج، يحيى نادر، محمد عباس

خط الهجوم: ماتياس، سفيان رحيمي، كاكاو

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين لقاء العين والنصر في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، سيقام على ملعب “الأول بارك” في الرياض، يوم الإثنين المقبل.