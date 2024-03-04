تشكيل النصر السعودي ضد العين في دوري أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي التشكيل الأساسي لمواجهة العين الإماراتي اليوم الإثنين 4 مارس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويشهد تشكيل النصر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيل النصر بعد الغياب عن مواجهة الحزم في الجولة الماضية الدوري السعودي بسبب الإيقاف.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجل هدفين في مواجهتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر أمام الفيحاء، وهز الشباك في المباراتين، ويريد تسجيل أهداف آسيوية جديدة في مرمى العين.

تشكيل النصر أمام العين الاماراتي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري ــ عبدالمجيد الصليهم ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو ــ أيمن يحيى.

وتقابل النصر مع العين في في دور المجموعات في أبطال آسيا عام 2020 وكان الفوز من نصيب الفريق السعودي في الذهاب بهدفين لهدف على ملعبه وخسر في الإمارات بثنائية نظيفة.