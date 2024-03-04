صدمة في النصر بسبب مدة غياب تاليسكا

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر السعودي صدمة بشأن مدة غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا عن الملاعب بداعي الإصابة، التي تعرض لها أمس في المران الأخير للأصفر قبل مواجهة العين الإماراتي.

ويواصل النصر استعداداته لمواجهة العين الاماراتي اليوم الاثنين في تمام السادسة مساء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتشير تقارير صحفية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، يعاني من تمزق في العضلة الأمامية وسوف يغيب عن نادي النصر لمدة شهر، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مؤخرا.

ويعد تاليسكا أحد أبرز الركائز الأساسية في تشكيلة نادي النصر السعودي، خلال السنوات الأخيرة بفضل مستواه الثابت.

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو، استدعى السنغالي ساديو ماني، بدلا من المصاب البرازيلي أندرسون تاليسكا للدخول في قائمة النصر لمواجهة العين الإماراتي، مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.