ولي العهد الأردني يؤكد أهمية التعاون مع أمريكا في مجال الأمن السيبراني

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الاثنين أهمية التعاون بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني والرقمي .. مشيرا إلى ارتباط هذا المجال مع مصالح الأمن القومي لكل منهما.

جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد الأردني في قصر الحسينية اليوم ، الجلسة الافتتاحية للحوار السيبراني والرقمي الثاني بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بحضور الأمير فيصل بن الحسين ومساعدة الرئيس الأمريكي ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرجر.

وأشار إلى تزامن انعقاد هذا الحوار مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والولايات المتحدة..قائلا : "إن التهديدات السيبرانية المعقدة والآخذة بالتزايد حول العالم تتطلب تعزيزا للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من الجانبين" .. مشيدا بما يوفره هذا الحوار الاستراتيجي والمهم من مساحة للارتقاء بهذا الجهد لمستويات أعلى، وبما يصب في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واعتبر أن التحولات في المشهد الأمني الإقليمي والدولي تشكل ضغطا إضافيا يتطلب من البلدين العمل بشكل أسرع للاستجابة لمختلف أنواع التهديدات الجديدة التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا.

وأشار ولي العهد الأردني إلى ضرورة استخدام وتطبيق أحدث التقنيات وتحسين قدرات العاملين الأمنيين والمدنيين بمجال الأمن السيبراني، والمواءمة بين الأطر والاستراتيجيات المحلية وأعلى المعايير الدولية.

ويبحث الحوار، الذي يشارك فيه مسؤولون وخبراء ومتخصصون من البلدين، التعاون بمجال الأمن السيبراني والشراكة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل واسع وموثوق.

وكان الحوار السيبراني والرقمي الأول بين البلدين عُقد العام الماضي في واشنطن ، واتفق الجانبان على الاستمرار في عقده بشكل سنوي.