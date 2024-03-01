مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الأردن واليمن والعراق

انطلقت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في الأردن والعراق واليمن، تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت مظاهرات في مدينة صعدة شمالي اليمن اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجًا على الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

كما نظمت مسيرة شعبية في الأردن باتجاه معبر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، للمطالبة بجسر بري إغاثي مستمر لغزة، ووقف التصدير من الأردن إلى إسرائيل، ومنعت السلطات الأردنية المتظاهرين من الوصول إلى المناطق الحدودية، بعد محاولتهم الوصول إلى جسر الشيخ حسين الذي يفصل الأراضي الأردنية عن إسرائيل.

وفي العاصمة العراقية بغداد تظاهر المئات للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي ​​ حربا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​