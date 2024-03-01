عاجل
الوزراء يعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة مشروع "رأس الحكمة"
الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأردن يهدف إلى إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى شمال غزة

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إن الأردن شهد أكبر جسر جوي إنساني من خلاله تم إنزال مساعدات إلى قطاع غزة بالشراكة من العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، ووصلت مئات الأطنان من المساعدات خلال اليومين الماضيين لشمال غزة.

txt

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة

txt

باحث: الجرائم الإسرائيلية في غزة تُسبب بالعديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية

 الملك عبد الله الثاني 

وأضافت أن هذه المبادرة أو العملية التي تهدف بشراكة عربية وأجنبية، التي دعا إليها الملك عبد الله الثاني محاولة إيصال المساعدات في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات لتضييق وصول المساعدات لشمال القطاع.

وأشارت إلى أن الملك عبد الله يركز في تصريحاته التي تبين بأن شمال القطاع يشهد معاناة كبيرة وعملية تجويع للمواطنين في غزة، وكان السبيل الوحيد لإيصال المساعدات هو من خلال الإنزال الجوي من المظليين للمساعدات الغذائية والأدوية.

 تسيير 10 طائرات 

وأوضحت أنه تم تسيير حوالي 10 طائرات خلال اليومين الماضيين بمشاركة مصرية وفرنسية وبحرينية وعمانية وإماراتية وغيرها من الدول الأخرى، وستستمر هذه المساعدات خلال الفترة المقبل لإيصال أكبر قدرا من المساعدات إلى شمال غزة.

الجريدة الورقية