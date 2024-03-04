شوبير يكشف موقف كهربا من السفر للسعودية

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي من السفر مع بعثة الفريق الي المملكة العربية السعودية لخوض لقاء الزمالك المرتقب في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبلة.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين:" كهربا مش مصاب ومفيهوش حاجة وأتوقع أنه مسافر مع النادي الأهلي في مباراة الزمالك وهيكون له دور ده توقعي الشخصي".

وأضاف: "مفيش أي إصابات تانية في النادي الأهلي غير ياسر إبراهيم لاعب مهم جدا لكنه دايما في ثقة في رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم".

في سياق متصل حرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاهدة مباراة الزمالك الأخيرة أمام الداخلية، وبعض المباريات التي خاضها الفريق الأبيض، خلال الفترة الأخيرة، من أجل دراسة الفريق، ومعرفة نقاط القوة والضعف.

ويعاني النادي الأهلي في الفترة الحالية العديد من الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر، ويأتي على رأسها الثنائي كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا خلال مشاركتهما مع بطل أفريقيا في اللقاءين الماضيين.

