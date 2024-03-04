تحرير 151 محضرا تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة .

بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين ، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت عن تحرير 84 محضرا تموينيا ، جاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - بون صرف - عدم نظافة - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - شهادة صحية - عدم وجود ميزان ) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركزي (ديرمواس - بني مزار) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها ، في تنفيذ حملات رقابية على المخابز ، للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومدي مطابقته للمواصفات ، والإلتزام بكافة القرارات التموينية الصادرة ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 67 محضرا مخالفا ، منها ، 49 محضرا في قرية تل بنى عمران مركز ديرمواس و بنطاق المدينة ، و18 محضرا بقري مركز بنى مزار ، (صفط - أبوجرج - شمس الدين - المودة - الجندية).

حيث تنوعت المخالفات ما بين، (نقص وزن - عدم إعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود بون صرف - عدم وجود ميزان).