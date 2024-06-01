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السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. أبو حمزة: نخوض حربًا وجودية لن نكون فيها إلا منتصرين

أبو حمزة
أبو حمزة

 قال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، إن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربًا وجودية في الضفة وغزة وتحديًا لن نكون فيه إلاّ منتصرين.

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مصورة نشرتها المقاومة الفلسطينية، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة إسرائيلية، مؤكدًا: نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة.

 وأوضح أبو حمزة، أنه تم إعطاب عشرات الآليات في رفح وجباليا والزيتون وتخوم المحافظة الوسطى، ونستهدف بشكل يومي القوات الإسرائيلية في رفح وجباليا ونتساريم.

 وأكد في كلمته، بأن المقاومة ما زلت بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على الاحتلال الإسرائيلي. 
 

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