عاجل
عاجل.. أبو حمزة: نخوض حربًا وجودية لن نكون فيها إلا منتصرين
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

جانب من توقيع اتفاق
جانب من توقيع اتفاق التعاون

وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .
 

جاء ذلك فى إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

 

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية


يهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

مواد متعلقة

ورش فنية ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالفيوم

عمليات الشرقية: لا توجد شكاوي من صعوبة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في نيروبي

ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية بالمطرية

دور العرض الفرنسية تستقبل فيلم "شرق ١٢" المصري في يونيو الجاري

الجريدة الورقية