يشير طبيب تغذية روسي شهير، إلى الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها ثمار الفراولة والتي تجعلها من الأطعمة المحببة للكثيرين، فهي تحتوي على مركب الأنثوسيانين، وهو مضاد قوي للالتهابات، يلعب دوراً رئيسياً في دعم صحة القلب.

فوائد الفراولة

يؤكد الطبيب أن الأنثوسيانين الموجود في الفراولة يساعد على حماية القلب من تصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

بتناول الفراولة يومياً، يمكن تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والشيخوخة المبكرة، مما يزيد من متوسط العمر المتوقع. وتدعم الأبحاث العلمية هذه الفوائد، حيث أظهرت الدراسات أن الفراولة تساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" (LDL) في الدم، بينما ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL).

ولا تقتصر فوائد الفراولة على صحة القلب فقط، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز وظائف الدماغ. تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة الدماغ من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية ويسهم في تطور الأمراض العصبية. لذلك، يمكن للفراولة أن تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

إضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الفراولة تلعب دوراً مهماً في تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ تحتوي على الألياف والمواد النباتية التي تساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يسهم في تطبيع مستويات السكر في الدم. هذا يجعلها خياراً ممتازاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يهدفون إلى الوقاية من هذا المرض.

تعزز الفراولة أيضاً صحة الأمعاء بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية. تسهم هذه الألياف في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما أن الفراولة تحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وأخيراً، تلعب الفراولة دوراً في تعزيز جهاز المناعة. فهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى التي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الأمراض. يساعد فيتامين سي في تعزيز إنتاج الخلايا المناعية وتحسين قدرتها على مكافحة العدوى. لذا، يمكن لتناول الفراولة بانتظام أن يدعم الدفاعات الطبيعية للجسم ضد الأمراض.

بشكل عام، فإن تناول الفراولة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي شامل على الصحة. فهي تدعم صحة القلب، تعزز وظائف الدماغ، تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، تحسن من صحة الأمعاء، وتقوي جهاز المناعة. لكل هذه الأسباب، ينصح الدكتور ميخائيل غينسبورغ بإدراج الفراولة في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة.