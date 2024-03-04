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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الإثنين

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

ننشر سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين 4-3-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.22 جنيه للشراء، و33.58 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.37 جنيه للشراء، و33.69 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.46 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع.

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اسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

33.46 جنيه للشراء.

 

33.61 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

33.22 جنيه للشراء.

 

33.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

33.26 جنيه للشراء.

33.58 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

33.37 جنيه للشراء.

 

33.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

 

33.35 جنيه للشراء.

33.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

33.42 جنيه للشراء.

33.54 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

33.37 جنيه للشراء.

33.54 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

 

33.37 جنيه للشراء.

33.69 جنيه للبيع.

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اسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين
الجريدة الورقية