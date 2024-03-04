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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 4-3-2024، وفقا للتعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

 

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

 

30.95 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.20 جنيه للشراء.

 

33.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.74 جنيه للشراء.

 

39.06  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.28 جنيه للشراء.

 

100.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.

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