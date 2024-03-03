نوع من الخضراوات يساعد على منع العواقب الخطيرة لمرض السكري

يقول العلماء إن اتباع نظام غذائي منظم بشكل صحيح يساعد على منع العواقب الخطيرة لمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن تناول البصل مفيد لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا تستجيب خلايا الجسم بشكل مناسب لهذا الهرمون، الذي يتحكم في دخول الجلوكوز إلى الخلايا والمعالجة اللاحقة للحصول على الطاقة، وهذا النوع من مرض السكري هو الشكل الأكثر شيوعًا، حيث يمثل ما يصل إلى 90 بالمائة من الحالات.

ويُعتقد أن علاج مرض السكري من النوع 2 أسهل، ويعتبر تناول نظام غذائي محدد أحد أكثر الطرق فعالية لتجنب المشكلات التي يمكن أن يسببها ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بشكل عام، يمكن لمرضى السكر من النوع 2 أن يكونوا ناجحين جدًا في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة دون السماح لهم بالتقلب.

ويشير الخبراء أيضًا إلى أن بعض الأطعمة أفضل لمرضى السكر من غيرها، وعلى وجه الخصوص، يوصى بتناول الخضروات البسيطة مثل البصل، ووفقا لدراسة أجرتها جامعة الجزيرة، قد يكون البصل من أكثر الأطعمة فعالية في المساعدة على خفض مستويات السكر في الدم، وفي تجربة شملت مرضى السكري من النوع 2، أدى الاستهلاك المنتظم للبصل كجزء من نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات إلى انخفاض كبير في تركيزات الجلوكوز في الدم.

موانع لاستهلاك البصل

يمنع استخدام البصل الخام إذا كنت تعاني من التهاب المعدة وقرحة المعدة والاثني عشر، البصل ليس نيئًا فحسب، بل أيضًا بعد المعالجة الحرارية يتم استبعاده من النظام الغذائي إذا خضعت لعملية جراحية في الجهاز الهضمي. كما أن هذه الخضار ليست مناسبة لمرضى الحساسية.