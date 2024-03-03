نوع من الخبز مفيد لمرضى السكري.. طبيبة توضح

أخبرك أخصائية الغدد الصماء أنجلينا فودولازكايا، عن نوع الخبز الذي يمكنك تناوله حتى لو كنت مصابًا بمرض السكري.

قالت أنجلينا فودولازكايا، إن خبز الحبوب الكاملة مناسب حتى في النظام الغذائي لمرضى السكري، كاشفة سبب ضرورة توخي الحذر الشديد عند شراء الخبز الأبيض أو البني.

وفي تركيبة الخبز الأبيض والأسود العادي، يمكنك رؤية الشوائب التكنولوجية والمنكهات والسكر، وأشار عالم الغدد الصماء إلى أنه في حالة مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، يجب التحكم بشكل صارم في كمية هذا الخبز في النظام الغذائي.

وأوضحت المختص في حديثه لموقع Gazeta.Ru، أن الخبز الذي يتم إنتاجه باستخدام الدقيق الممتاز، يصبح مصدرا لكمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسرعة، ويرجع هذا الامتصاص إلى حقيقة أن الحبوب تخضع لمعالجة عدوانية، ونتيجة لذلك يتم حرمانها من مكونات قيمة للجسم.

ويحتوي دقيق هذه الحبوب على النشا فقط تقريبًا، وتسبب المنتجات المصنوعة منه (مثل الخبز) تقلبات حادة في مستويات السكر في الدم، عندما تحدث زيادة سريعة في البداية ثم تنخفض.

ويساهم الاستهلاك المنتظم للمخبوزات المصنوعة من الدقيق الفاخر في تطور العمليات التي تؤدي إلى السمنة ومرض السكري بالإضافة إلى ذلك، فإن فائض الأطعمة الكربوهيدراتية في النظام الغذائي يؤثر سلبا على حالة الأوعية الدموية.

نصحت أنجلينا فودولازكايا بتناول خبز الحبوب الكاملة، وبحسب الطبيبة، فهو مقبول للاستخدام حتى لو كنت تعاني من مرض السكري.

وسيحتفظ هذا الخبز بجميع القيم الموجودة في الحبوب - الفيتامينات والأحماض الأمينية وأنواع مختلفة من الكربوهيدرات، بما في ذلك الألياف الغذائية، وهي ضرورية وستكون مفيدة للميكروبات الحيوية وعدد من العمليات البيوكيميائية.