المخبوزات والأرز والمكرونة خطر على مرضى السكري

قالت طبيبة الأطفال أولجا كاشلياك، إن مرضى السكري لا يضطرون إلى اتباع أي نظام غذائي صارم إذا كانوا يتحكمون في حجم حصصهم، بالإضافة إلى ذلك، من المهم معرفة الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع وتزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم والأنسولين.

وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون حذرا مع الفواكه المجففة، وعلى الرغم من كل فوائدها لعملية الهضم، إلا أن تركيز السكر فيها مرتفع للغاية.

أخطر الأطعمة لمرضى السكر هي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، أدرجهم المتخصص في مقابلة مع Gazetoe.Ru: "المخبوزات والأرز الأبيض والمكرونة".

كذلك، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، عليك تجنب العصائر المعبأة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما وصف الطبيب اللحوم المقلية بأنها خطيرة، ويتعرض نظام القلب والأوعية الدموية لمرضى السكر لخطر الضعف، ووجود اللحوم المقلية في النظام الغذائي لن يؤدي إلا إلى زيادة فرص تلف الأوعية الدموية والقلب لدى الشخص.

بالإضافة إلى ذلك، نصح كشلياك بالحذر عند شراء المنتجات التي تحمل علامة "مرض السكري"، وفقا للطبيب، فإنها قد تحتوي على إضافات غير مرغوب فيها.