مانشستر سيتي يبدع ويمتع بفوز مستحق على اليونايتد بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز السيتي على اليونايتد بعدما كان السماوي متأخر بهدف سجله الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

بينما استطاع فيل فودين تسجيل هدفين متتالين في الدقائق 56 و80، فيما استطاع الدولي النرويجي إرلينج هالاند تسجيل الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 3/1 أمام اليونايتد.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 62 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، فيما يتجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.