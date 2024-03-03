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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أتلتيكو مدريد يضرب بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

انتصر أتلتيكو مدريد على ريال بيتيس بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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تشكيل أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا


أحرز روي سيلفا الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة ثم سجل ألفارو موراتا ثاني الأهداف لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 44 ليتقدم الأتلتي في الشوط الأول بهدفين نظيفين.


وأحرز ويليام كارفاليو لاعب ريال بيتيس هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 لكن الفريق الأندلسي فشل في إدارك التعادل في النهاية ليخسر بهدفين لهدف أمام أتلتيكو مدريد.


موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني:


رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد بيتيس عند 42 نقطة في المركز السادس.
 

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الجريدة الورقية