بالفيديو.. هدف فيل فودين الرائع في شباك اليونايتد

نجح فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، في تسجيل هدف التقدم في مرمى مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



واستطاع لاعب مانشستر سيتي في إدراك نتيجة التعادل في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

شاهد.. هدف فودين في مرمى اليونايتد



وتقدم مانشستر يونايتد في النتيجة عن طريق اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من اللقاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

وكان راشفورد قد أحرز هدف التقدم لليونايتد عن طريق تصويبة قوية لتسكن شباك الحارس إيندرسون، وذلك في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.



وبدأ إيريك تين هاج هذه المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافايل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط الوسط: سفيان إمرابط - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أنتوني - ماركوس راشفورد.

يذكر أن قبل مواجهة الفريقين، فأن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 59 نقطة، فيما يأتي اليونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.