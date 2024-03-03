أوسوريو يرحل عن تدريب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعد إقالته

أكد نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي رحيل مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك من منصبه في بيان رسمي اليوم الأحد.





أشار أتلتيكو باراناينسي في بيانه إلى أن أوسوريو انتهت رحلته مع الفريق ومعهم معاوينه أرانجو وفرانسيسكو يوني لوندونيو، من الجهاز المعاون.



وأضاف النادي أن الثنائي كارفاليو وجوكا أنتونيلو سيقودان الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.



قاد أوسوريو فريق باراناينسي بعد إقالته من تدريب نادي الزمالك، في 12 مباراة، أنتصر في 7 منهم، وتعادل في مباراة، وتلقى الخسارة في 4 آخرين.



وكان أسوريو رحل عن تدريب الزمالك بعد قيادته في 22 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط ليتم إقالته من تدريب الفريق الأبيض لسوء النتائج، وتولى معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت.

