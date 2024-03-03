20 ألف جنيه تعيد سمع «زياد»

زياد سيد سيد 18 سنة طالب فى الصف الثالث الثانوى يعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر، وكانت بداية المشكلة عندما كان فى عمر عامين، ولاحظت الأم أن الطفل لا يسمع الكلام وتم إجراء الفحوصات الطبية والعرض على الأطباء، وتم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادرا على السمع بها ويحتاج إلى سماعات طبية تكلفتها تسعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيها وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفيرها بسبب الظروف المعيشية الصعبة الأب عامل على المعاش ولدية ثلاثة أطفال صغار فى التعليم.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء السماعات الطبية وتخفيف معاناة «زياد».