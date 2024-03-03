مصطفى محمد يسعى لتحقيق انجازًا جديدًا مع نانت أمام مينز في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي نانت الفرنسي، نظيره مينز، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري لموسم 2023 ـ 2024.

مصطفى محمد

ويأمل الدولي المصري مصطفى محمد المحترف بصفوف فريق نانت الفرنسي فى تحقيق انجازا جديدا رفقة فريقه أمام مينز بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشارك الفرعون المصري رفقة نانت في 17 مباراة الموسم الحالى، سجل 8 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، بكل المسابقات و قام بصناعة هدفا وحيدًا.



ويستضيف ملعب "لا البوجوار" مواجهة نانت ونظيره مينز، فى الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

ويتواجد نانت فى المركزالـ 12 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة، فاز 7 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 12 لقاء، بينما يأتى مينز فى المركز 17 وقبل الأخير فى ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، جمعها من 23 لقاء.