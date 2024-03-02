السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبد المنعم يدخل دائرة اهتمامات نانت الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

تلقى محمد عبد المنعم ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اهتماماً من نادي نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد نجم المنتخب الوطني.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عن متابعة نانت للاعب الأهلي والمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة.

ويتابع ناديا ريال بيتيس وإشبيلية بالدوري الإسباني أيضاً اللاعب صاحب الـ 25 عاماً للتعاقد معه في الموسم الجديد.

ويرغب عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال المرحلة القادمة بعد رفض رحيله إلى نادي قطر القطري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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