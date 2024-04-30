حكاية وطن

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 07:57 م 4/30/2024 7:57:33 PM

فى ظل الانتداب البريطانى على فلسطين، كانت بريطانيا تستخدم مصطلح «فلسطين» للإشارة إلى جميع الأشخاص المقيمين بصفة قانونية فى منطقة الانتداب على فلسطين أو ولدوا على حدودها، دون النظر إلى العرق أو الدين، أو مكان الولادة، وباستخدام هذا التعريف أطلق على كل من المسلمين والمسيحيين واليهود اسم فلسطينيين.

كان معنى كلمة «فلسطينى» قبل قيام دولة إسرائيل يشير إلى كل شىء يرتبط بالمنطقة، حتى لو كان يهوديًا، ففى الصحافة مثلاً، تأسست أول الصحف المحلية اليهودية بموازاة نظيراتها العربية، كانت تسمى «فلسطين بوست» وتم تغيير اسمها إلى «جيروزاليم بوست» لاحقًا بعد النكبة عام 1950. أما فى الفن، فكانت هناك فرقة موسيقية أطلق عليها الفرقة السمفونية الفلسطينية التى أصبحت إسرائيلية فيما بعد. وفيما يخص السياسة، قامت بريطانيا بتأسيس فوج عسكرى فى الحرب العالمية الثانية لمحاربة دول المحور، حيث كان يتألف من اليهود، وأطلق عليه اسم «فوج فلسطين»، كما هو الحال مع شركة كهرباء فلسطين، التى تأسست عام 1923، والتى أصبحت فى وقت لاحق شركة كهرباء إسرائيل. وشركة سكك حديد فلسطين، المؤسسة عام 1920، والتى استولت عليها إسرائيل بعد النكبة لتصبح شركة قطارات إسرائيل.

منذ إنشاء الدولة العبرية على أرض فلسطين التاريخية فى 14 مايو 1948، أصبحت إسرائيل تطلق على مواطنيها مسمى «إسرائيليين» وغالبيتهم من اليهود المهاجرين، بالإضافة إلى عرب «48»، فى حين أصبح مصطلح «فلسطينيين» عادة ما يشير إلى الفلسطينيين الذين يسكنون خارج دولة إسرائيل.

فى عام 1967، قام الجيش الإسرائيلى باحتلال الضفة الغربية من نهر الأردن التى كانت فى ذلك الحين جزءًا من الأردن، كما احتل قطاع غزة، وكان الفلسطينيون فى هاتين المنطقتين حتى تلك اللحظة، يحملون الجنسية الأردنية فى الضفة، وجوازات مصرية مؤقتة فى القطاع. كما ظل السواد الأعظم من سكان الضفة يحملون الجنسية الأردنية حتى قرار فك الارتباط القانونى مع الأردن عام 1988.

وكان الميثاق الوطنى الفلسطينى الذى أقره المجلس الوطنى الفلسطينى عام 1968 تعرف المادة الخامسة منه الفلسطينيين بأنهم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية فى فلسطين حتى عام 1947 سواء من أخرج منها أو بقى فيها، وكل من ولد لأب عربى فلسطينى بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطينى. وتضيف المادة السادسة من نفس الميثاق أن «اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية فى فلسطين حتى بدء الغزو الصهيونى لها يعتبرون فلسطينيين.

بقدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 بعد اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتى مؤقتة فى أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح المجتمع الدولى يعرف الفلسطينيين بأنهم السكان الذين تشملهم إدارة هذه السلطة، بالإضافة إلى فلسطينى الشتات فى دول العالم.