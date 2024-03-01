"ميلوني" تعرب عن فزعها لمقتل 104 من المدنيين الفلسطينيين وتعلن تضامنها مع المدنيين الأبرياء في غزة

أعربت جورجيا مليوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، عن فزعها الكبير بعد مقتل 104 من المدنيين الفلسطينيين، معلنة عن تضامنها مع المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الغذائية.

وقد أشارت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية من قبل، إلى أن إيطاليا أكدت دائمًا على أن الشعب الفلسطيني له الحق في دولة مستقلة آمنة، وانها مع حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، مع الحرص على ان يكون الاعتراف أيضا بحق وجود الدولة اليهودية وحق مواطنيها في العيش بأمان.

وبدوره قال الدكتور ابراهيم يونس، ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج "فرع ايطاليا"، انه قد استقبل بيان جورجا ميلوني بكل ارتياح، حينما أذاعت وسائل الإعلام الإيطالية المختلة امس الخميس واليوم، عبر نشراتها الإخبارية نبأ إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية، عن موقف الدولة الإيطالية الداعم لفلسطين، والتأكيد على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.



كما دعت رئيسة الوزراء الإيطالية إسرائيل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار و الكف عن عمليات الحرق والهجمات والدمار ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بسرعة دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية اللازمة للفلسطينيين داخل القطاع.

وقد أعربت جورجا ميلوني رئيسة وزراء ايطاليا في حديثها الموجه للشعب الايطالي وللاعلام المحلي والدولي، عن قلقها وما انتابها من فزع و قلق شديدين إزاء الأخبار المأساوية التي تابعتها باهتمام عن كل ما حدث أمس الخميس في غزة.



وأضافت ميلوني: "أنه يتطلب منا تجاه الضحايا الأبرياء، وتجاه الاطفال الرضع ومن مات منهم جوعا، أن نكثف جهودنا على الفور في المفاوضات الجارية لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والتعاون العاجل لحل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية".