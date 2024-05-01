البورصة تسترد جزءًا من خسائرها وتربح 44 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

استردت مؤشرات البورصة جزءًا من خسائرها الحادة التي تكبدتها خلال الجلسات القليلة الماضية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم 44 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.674.6 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 25270 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5670 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 8117 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 8.4 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.4 مليار جنيه.