الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وقوع تشكيلين عصابيين في قبضة الأجهزة الأمنية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الأجهزة الأمنية، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما (6) متهمين إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

 

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (23) متهما.

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