رصد 276 قضية مخدرات في حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (276) قضية مواد مخدرة بإجمالى (312) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (154,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (47,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,445 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,647 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,135 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (935 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (385 جراما).

(2406) أقراص مخدرة.