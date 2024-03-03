أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2322) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (24) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (196) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.