الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التخطيط العمراني بجامعة القاهرة تستعرض إنجازات الدولة المصرية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني في جامعة القاهرة، ندوة تثقيفية بعنوان "إنجازات الدولة المصرية في محور التنمية العمرانية" بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد الوزير.

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وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والقضاء علي المناطق الخطرة والعشوائية، لافتا إلى أهمية مشروعات القاهرة التاريخية ورؤية الدولة في تحقيق الاستثمار من خلال العديد من المشروعات وأهمها ممشي أهل مصر.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية لديها خريطة تنموية تتضمن كافة المشروعات ومنها مشروع رأس الحكمة ومدينه العلمين الجديدة، مؤكدا أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي.

تفاصيل ندوة التخطيط العمراني

وقال الدكتور محمد رفعت، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إن اللقاء يأتي في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي للكلية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وللإجابة عن استفسارات أساتذة وباحثين وطلاب الكلية فيما يخص جهود الدولة بقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطورت لتشمل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفندقي والسكني والإداري.

فيما تولى الدكتور عبد الخالق القاضي، مساعد وزير الإسكان الإجابة على استفسارات الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد ترك، أمين عام جامعة القاهرة، والدكتورة غادة حسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سيبويه، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة ابتهال عبد المعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

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