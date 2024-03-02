رئيس جامعة القاهرة: 3 كليات جديدة في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية (

‏ACCREDITATION AGENCY IN HEALTH AND SOCIAL SCIENCES) لبرنامج بكالوريوس التمريض.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، المجتمع الجامعي بحصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الاعتماد الدولي لكليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة من الهيئات العالمية الكبرى يؤكد نجاح جامعة القاهرة في مبادرة سد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم والتي تم إطلاقها في يوليو عام 2021.

اعتماد كليات جامعة القاهرة

وأشار رئيس جامعة القاهرة أنه سبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو).

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية، في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.