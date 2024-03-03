الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترى أن جانتس الأكثر تعاوناً في خطتها المرسومة للصراع

جانتس
جانتس

أكد رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم المعارضة جانتس يتوجه اليوم إلى واشنطن، موضحا أنه سيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس يوم الاثنين.

زعيم المعارضة جانتس

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وشدد "جبر"، في مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على أن هذا اللقاء يأتي خارج المنظومة الرسمية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

 

وأوضح أنه تلقى زيارة جانتس معارضة كبيرة داخل حكومة نتنياهو ويرون أنها غير مناسبة في هذا التوقيت، ويرى الجانب الأمريكي أنها محاولة غير رسمية لاستقطاب لتجهيزه وتحضيره كما يقول بعض المراقبين كي يكون بديلا لنتنياهو في الانتخابات المقبلة.

 

 واضاف أنه من وجهة نظر واشنطن، فإن جانتس أكثر تعاونا معها في خطتها المرسومة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما يتحدى نتنياهو زواشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته ولديه مصالح سياسية داخلية.

 

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