الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلام الاحتلال: حماس ترفض تقديم إجابات واضحة فيما يتعلق بقائمة الأسرى وعددهم

غزة
غزة

أعلن مسؤولون سياسيون إسرائيليون، اليوم الأحد، أن تل أبيب تلقت ردودا من حركة حماس حول الخطوط العريضة في اجتماع باريس، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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وأكد المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحيفة، إن حماس ترفض تقديم إجابات واضحة فيما يتعلق بقائمة الأسرى وعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأضافوا: حاليا الجواب حماس هو أنه لا يوجد جواب، إنهم يحاولون فرضه علينا، وطالما لا يوجد جواب واضح فالجواب ليس هناك سبب لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة".

ووفقا للمسؤولين فأنه بسبب هذا الوضع برمته لا يوجد سبب لإرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة.

وبحسب الصحيفة فإن هذا موقف كل أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي وليس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط. 

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