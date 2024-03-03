النيران تشتعل بين جانتس و نتنياهو في إسرائيل

اشتعلت نار الخلاف بين كل من بيني جانتس وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد ما صدرت تعليمات من إسرائيل لسفارتها في واشنطن بعدم تسهيل رحلة جانتس.

حيث تلقت سفارة إسرائيل في واشنطن تعليمات بعدم تسهيل رحلة الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس إلى الولايات المتحدة، بعد عدم حصوله على تصريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة "كان".

بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، شقيق الرئيس يتسحاق هرتسوج، في الزيارة، بحسب تقرير الهيئة.

وكانت مصادر إعلامية أكدت شعور نتنياهو بالغضب من قرار جانتس بالسفر إلى واشنطن، الأحد، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين، من دون موافقته.

جانتس و نتنياهو

وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن رئيس الوزراء "أوضح للوزير جانتس أن دولة إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال المصدر إن الرحلة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية، التي "تتطلب من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر من رئيس الوزراء".

وكان جانتس أكد أنه أبلغ نتنياهو بنيته السفر إلى الولايات المتحدة.

وجانتس، وزير الدفاع السابق، هو المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو في استطلاعات الرأي.

وأدخل جانتس حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه، إلى حكومة الحرب، بعد الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وما تلاه من هجوم إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.