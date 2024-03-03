مؤسسات التصنيف الائتمانى تفتقد الحيادية وتجاوزت كثيرًا فى حق الاقتصاد الوطني

د. حاتم البنا العضو المنتدب لشركة «زالدى» للاستثمارات:

3 مستهدفات للشركة فى عام 2024

إن كنت لا تتقن إلا السير على خطى وآثار من سبقوك فلن يكون لك أثر... وإذا قلبت فى صفحات مسيرتك ستجد سطورًا مليئة بالمنعطفات، وطرق لا حصر لها.. فكل منا له طريق يسلكه، فإما أن تسير وتجعله يزدهر حتى وإن كانت صحراء، أو تمر وكأنك نسيم هواء، لا يسمن ولا يغنى، ولا يترك أثرًا، فتجد نفسك تمر مرور الكرام، وكأنك لم تكن يوماً.. الكثيرون عبروا الطريق ثم رحلوا، ولم يتركوا أثرًا فهم الذين تجد مسيرتهم متلاشية، وكأنهم كانوا سرابًا، أولئك الذين ساروا على طريق غير طريقهم.... وآخرون لا تزال آثارهم بارزة ومميزة وبصماتهم لامعة.. وكذلك محدثى غايته تدفعه دائمًا إلى القمة، حتى صار اسمه بارزًا يتحاكى به.

تسلق إلى القمة بكل ما أوتيت من قوة، حاول أن تبذل قصارى جهدك للوصول، إن كنت قد تعثرت، فعليك أن تقوم مسرعاً، ولا تستسلم ولا تترك لليأس مكاناً بداخلك ليتسلل إليك.. وكذلك الرجل كانت رحلته ترك بصمة بكل مكان عمل به.

الدكتور حاتم البنا العضو المنتدب لشركة «زالدى» للاستثمارات.... إصراره على الهدف هو ما يبقيه على الطريق حتى النهاية، إبداعه يقوم على الرؤية والشجاعة، إخلاصه فى العمل سر قوته، لا ينسى فضل كل من أسهم فى صناعة شخصيته والديه، وزوجته.

أشجار مثمرة، ونباتات عطرية، تسير بموازاة السور الخرسانى، أرض عشبية يتخللها عدد من مجرى المياه، لترسم لوحة غاية فى الإبداع، مساحة كبيرة من الأعشاب الخضراء، تتزين أحواضها بزهور وورد، بالطابق الثانى تبدو الواجهة أكثر كلاسيكية، أشكال خشبية اتسمت بالتصميم الراقى، أشكال ديكورية معبرة، عند المدخل الرئيسى الألوان أكثر تعبيرًا عن الهدوء، والراحة، اللون البيج، السائد على الحوائط، والأعمدة الخرسانية، المطلية بالألوان الهادئة، مجموعة من اللوحات الطبيعية موزعة على جدران المنزل، كل لوحة تحكى قصة لمشاهد الطبيعة، المكتملة بالأثاث الذى يضفى جمالًا على المكان.

مجموعة ديكورات من الفازات والمجسمات المعبرة عن تراث التاريخ، والطبيعة الريفية البسيطة، على بعد أمتار غرفة مكتبه، تبدو أكثر تنظيمًا وترتيبًا، أعداد كبيرة من الكتب والمجلدات المتنوعة، منها ما يتعلق بعمله، والأخرى بالروايات والقصص والسير الذاتية للعظماء.

حرصه على تقييم أعماله اليومية، جعل مكتبه مكدسًا بالقصاصات الورقية اليومية، اجندة ذكريات تسطر صفحاتها محطات متعددة، وتجارب كان لها الأثر الأكبر فى مسيرته، بدأ افتتاحيتها بقوله «اضىء حياتك بالمعرفة، فإنها شمعة فى ظلام عمرك، وإذا قررت العزم، فلا تتردد، ولا تدع ما يفسد عزيمتك».

عقلانى، حريص على اختيار كلماته بعناية، لديه قدرة على اختيار المعرفة ليصل إلى هدفه، يستخدم تفكيره ورؤيته فى مكانه الصحيح، يتبين ذلك حينما يحلل المشهد الاقتصادى، تجده أكثر حرصًا على التفسير، وفق رؤية دقيقة، وذلك سر تميزه، متفائل بالحراك الذى يمر به المشهد الاقتصادى، ربما كانت نبرة هذا التفاؤل غائبة قبل ذلك، إلا أن تحول الفكر والاتجاه فى صندوق النقد الدولى، والمؤسسات المالية العالمية، بتعديل رؤيتها لمستقبل الاقتصاد الوطنى، دعم الرؤية الإيجابية للمشهد الاقتصادى، خاصة حول عملية تخارج الحكومة من شركات القطاع العام، والتمهل فى عملية التخارج، وهو أمر إيجابي.

الدكتور حاتم البنا العضو المنتدب لشركة «زالدى» للاستثمارات

< لكن العديد من المراقبين والخبراء أرجع الأزمة الاقتصادية للمتغيرات الخارجية، دون تحمل التحديات المحلية أى مسئولية فى ذلك.. فما تعليقكم؟

- بثقة كبيرة يجيبنى قائلًا: «إن المتغيرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر فى الأزمة الاقتصادية الوطنية، حيث أثرت هذه المتغيرات على إيرادات قناة السويس، والتى توقف منها نسبة 40%، نتيجة التوترات السياسية فى البحر الأحمر، وكذلك تأثر السياحة بصورة كبيرة، وكلها عوامل خارجية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد، وكانت بمثابة صدمة للاقتصاد، مع التصنيفات الائتمانية للمؤسسات الدولية التى كانت تسيطر عليها المشهد السياسى فى التأثير على الاقتصاد، وكانت غير منصفة، وتجاوزت كثيرًا، خاصة أن الاقتصاد الوطنى لم يتخلف عن الوفاء بالتزاماته».

العلم يبعث الهدوء والطمأنينة، وهو ما يتميز به محدثى، يتبين ذلك عندما يتحدث عن معدلات التضخم، إذا يرى استمرار معدلات التضخم فى الزيادة، بسبب المناسبات التى تدفع المستهلكين للإقبال على السلع بكل أنواعها، مما يسهم فى زيادتها، بالإضافة إلى سعر الصرف الذى يعد واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية المطلوب إدارته باحترافية، وللخروج من كل هذه الأزمات الاقتصادية مطلوب تدخل سريع من الحكومة لتشجيع التصنيع والإنتاج، والقضاء على البيروقراطية التى تعد هى العقبة الحقيقية، حتى يتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته والانطلاق من جديد، خاصة فى عملية التصدير للخارج.

لديه القدرة على التعبير بطريقة بسيطة، وهو ما يجعله أكثر تأثيرًا فى الآخرين، يتكشف ذلك حينما يتحدث عن أسعار الفائدة التى اتخذت شوطًا طويلًا بين التثبيت، ورفع أسعار الفائدة، يعتبر أن قرارات البنك المركزى حول سعر الفائدة، اتسمت بالاحترافية، سواء فى التثبيت أو الرفع، خاصة أن عملية رفع أسعار الفائدة تأثيرها يكون فى المرة الأولى أكثر، أما عملية الزيادة المتتالية، تفتقد قدرتها على التأثير، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على عملية الإقراض للمشروعات المستثمرة، واتجاه البنك المركزى مؤخرًا للزيادة الكبيرة، لمواجهة تداعيات قفزات سعر الدولار أمام الجنيه، مع ضرورة قيام الحكومة بتوحيد سعر الصرف فى السوق الموازية، وإعادة هيكلته، بمشاركة البنوك من خلال تأسيس شركات الصرافة، بما يحقق التوازن بين السعر الرسمى، والموازي.

إذا لم تكن مرنًا، لن تستطيع الوصول لحلول لما تواجهه من مشكلات وأزمات ونفس الأمر حينما يتحدث الرجل عن الاقتراض الخارجى، ووصوله إلى مستويات كبيرة، يرى أن الاقتراض الخارجى أمر طبيعي، لكن تجده ضد عملية بيع الأصول إلى المستثمرين الأجانب، خاصة أن عملية بيع الأصول تحتاج إلى احترافية، حيث يقوم المستثمر الأجنبى بإعادة البيع، والتخارج من السوق، بالإضافة إلى إتاحة الاطمئنان للمستثمرين فى الاستثمار بالدولار عبر إصدارات مميزة بالعملة الصعبة، كذلك العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب بانتهاج فلسفة مخاطر عدم السداد، مع تحمل تكلفتها، مع ضرورة تحديد مصدر إيراد أمام كل قرض، حتى يمكن سداده، والإيفاء بالالتزامات، وبالتالى توجيه هذه الأموال إلى استثمارات ناجحة.

تفكير مرتب، ومنظم فى رؤيته للأحداث، يتبين ذلك فى رؤيته لملف السياسة المالية، التى تسىء التعامل مع منظومة الضرائب، وتتعامل بنظام «الجباية» التى تعمل على تطفيش الاستثمارات، لذلك على منظومة الضرائب إعادة النظر فى التعامل مع المستثمرين، بالفحص العادل، للحفاظ على المستثمرين واستقطاب آخرين، بالإضافة أيضاً إلى التوقف عن سياسة التهديد للاقتصاد غير الرسمى، حتى يمكن استقطاب أصحاب المصانع العاملين فى هذا القطاع بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، والعمل على تشجيعهم من خلال الترويج لمنتجاتهم، والتسويق لهم، مع حزمة محفزات وإعفاءات ضريبية تسهم فى استقطاب المزيد من العاملين بهذا الاقتصاد، بما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة.

< لكن كيف ترى مستقبل الاستثمار الأجنبى المباشر فى السوق المحلى رغم أن أرقامه فى السنوات القليلة الماضية لا تتناسب مع قوة الاقتصاد الوطنى؟

- علامات تعجب ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «استعادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلى يتطلب العديد من العوامل المهمة والرئيسية، ومنها مرونة سعر الصرف، واستقراره وفقًا لآليات العرض، والطلب، بما يسهم فى قدرة المستثمر الأجنبى على تحديد استراتيجية محددة المدة طبقًا لاستقرار سعر الصرف، وكذلك استقرار التشريعات الضريبية، وتسهيل الإجراءات، بعيدا عن البيروقراطية، والتعقيدات الإدارية، التى تعمل على زيادة الميزة التنافسية، التى صارت الدول المجاورة تحظى بالعديد من المميزات التى تعمل على ترجيح كفتها الاستثمارية».

رغم الجدل المثار حول دور ومستقبل القطاع الخاص، وعلامات الاستفهام المحيطة حوله، وهل قادر على القيام بدوره؟... إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن القطاع الخاص يبدأ دوره الفعلى بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، التى توضح دوره بصورة دقيقة، خاصة أن الوثيقة تضم العديد من البنود المهمة التى تساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يحتاج أيضاً إلى إتاحة الفرصة أمامه لتنفيذ واستكمال أدواره، بما يعمل على تحقيق النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.

محطات عديدة من مسيرته، مر بها وتجارب متعددة خاضها أصقلت من خبراته، يتبين ذلك فى تحليله لبرنامج الطروحات الحكومية، وتحول الدولة لمسار هذه الطروحات من الاكتتابات بالبورصة وتوسيع الملكية، إلى المستثمر الاستراتيجى، إذ يعتبر أن حاجة الحكومة للدولار، دفعت الدولة إلى ذلك، رغم أن البورصة كانت قادرة على استقطاب الطروحات، وتوفير العملة الصعبة أيضاً، وزاد مؤخرًا اتجاه المستثمرين إلى البورصة بعد ارتفاع سعر الدولار، فلجأ المستثمرين إلى التحوط من ارتفاع التضخم، والحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من أموال، وظهر ذلك واضحًا بالقطاع العقارى، بالإضافة إلى الشركات القيادية ذات الموارد الدولارية، والتى لديها قدرة على التصدير، مما نعكس إيجابيًا على المستثمرين.

قطرة المطر تحفر فى الصخر, ليس بالعنف ولكن بالتكرار، وكذلك الرجل حقق نجاحات المتتالية بالعزيمة والعلم والمثابرة، لذلك تجده نجح فى تحديد استراتيجية متكاملة مع فريق عمل الشركة، مما انعكس إيجابيا على الشركة ونمو فى الأموال المدارة بنهاية عام 2022 من 700 مليون جنيه لتصبح 2 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بفضل حسن اختيار الاستثمار فى البورصة المصرية معظمها فى الأسهم، حيث تصل قيمة الأموال المستثمرة فى أدوات الدخل الثابت نحو 400 مليون جنيه بنسبة تصل 30% من إجمالى الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى استقطاب مؤسسات كبرى ما بين حكومية وخاصة، لتنجح الشركة فى تحقيق100% من استراتيجية الشركة.

لا بد للإنسان من أهداف فى مسيرته يضعها ليسير على هداها، وهو سر تفوق الرجل، لذلك يحدد مستهدفات للشركة خلال عام 2024، من شأنها الارتقاء بالشركة، لتكون ضمن الشركات الكبرى، من خلال 3 مستهدفات، منها استهداف محافظ جديدة بنحو مليار جنيه، ليكون الإجمالى 3 مليارات جنيه، أموال مستثمرة، بالإضافة إلى تأسيس صناديق أدوات الدين، بالإضافة أيضاً إلى الملكية الخاصة، كاستثمار مباشر.

كل بقعة تحل فيها، ستتحدث عن صنيعك يومًا ما، فسطر فيها أجمل الأفعال، لذلك حرص الرجل على الإخلاص فى عمله، ليحقق نجاحات متتالية، حرص على نصيحة أولاده بالثقة بالنفس، والثقة فى أهدافهم، والاعتماد على النفس، لكن يظل شغل الراجل الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى الريادة بالسوق.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟