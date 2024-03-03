طارق عبد العزيز: الضمان الاجتماعي الموحد انجاز.. والدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها

اشاد النائب طارق عبد العزيزعضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد ووصفة بالانجاز ، مؤكدا بان القانون علي درجه كبيرة من الاهميه ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصريه ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها .

ولفت عبد العزيز الي ان هذا الشهر مارس شهد انحياز للفئات التي اكد الدستور علي رعايتها ، وخاصة ان الرئيس السيسي منذ ايام حظي قادرون باختلاف برعاية غير مسبوقه ، واليوم وفي نفس الشهر نناقش قوانين تهم محدودي الدخل والفئات الغير قادرة علي الكسب .