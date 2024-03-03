يتقابل فريق برشلونة أمام نظيره أتليتك بلباو مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني، على ملعب "سان ماميس".

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتليتك بلباو بالدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، باو كوبارسي، كوندي.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، كريستينسن، جوندوجان.

في الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، بيدري.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية في الليجا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD1.

يدخل برشلونة محتلا المركز الثالث برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يقع أتلتيك بلباو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.