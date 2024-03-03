موعد مباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الاسباني

يلتقي فريق برشلونة بنظيره أتليتك بلباو مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني، على ملعب "سان ماميس".

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجارى برصيد 57 نقطة بينما يتواجد أتلتيك بيلباو فى المركز الخامس برصيد 49 نقطة ويتصدر الريال برصيد 65 نقطة.



موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية في الليجا.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD1.

ويتواجد برشلونة المباراة في المركز الثالث برصيد 57 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وأتلتيك بلباو يحتل المركز الخامس بـ 49 نقطة.