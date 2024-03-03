الراتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خالية بهذه المحافظات

وظائف خالية.. تسعى وزارة العمل، فى توفير العديد من الوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأعلنت وزارة العمل عن فرص الوظائف الخالية عبر نشرة التوظيف التي تصدرها مرتين بالشهر.

وظائف خالية 2024

وأصدرت الوزارة مؤخرا نشرة التوظيف الأولى خلال شهر مارس، حيث أعلنت من خلالها عن توافر 2674 من فرص الوظائف الخالية بـ32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات، حيث يكون التقديم لها خلال شهر مارس الجاري.

وأوضحت وزارة العمل أن فرص الوظائف الخالية المتوفرة برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، ووفقًا للنشرة تصل مرتبات بعض الفرص إلى 7 آلاف جنيه.

وظائف خالية من وزارة العمل

وذكرت وزارة العمل المحافظات العشر التي يتوافر بها فرص الوظائف الخالية، هي:

القاهرة- الجيزة- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- سوهاج- أسيوط- بورسعيد- البحر الأحمر.

خطوات التقديم لـ الوظائف الخالية

ولكل من يرغب في الالتحاق بفرص الوظائف الخالية، التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة في نشرة التوظيف، وكذلك على الموقع الرسمي لـ وزارة العمل.

الوظائف الخالية

وأوضحت الوزارة التخصصات المطلوبة بـ فرص الوظائف الخالية التي تُعلن عنها خلال نشرة التوظيف، إذ تتضمن تلك التخصصات كل ما يلي:

مشرف فريق.

سكرتارية. عضو فريق.

مساعد مدير مطعم.

مشرف مطعم.

مهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء.

محاسبين.

شؤون عاملين.

مهندس زراعى.

مندوب تسويق وبيع.

أمين مخازن.

مسؤول تمويل.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

موظف استقبال.

أخصائيين تمويل.

مسؤول تعيينات.

مندوبين مبيعات وتوصيل.

مراقبين جودة.

طباخين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.