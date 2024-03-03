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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معتمد جمال عن شيكابالا: أسطورة لن تتكرر

شيكابالا قائد الزمالك
شيكابالا قائد الزمالك

أثنى معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بمحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

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أضاف معتمد جمال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد "شيكابالا قائد بمعنى الكلمة، كان يتعامل معي كأنه مدرب مساعد، كان له دور كبير مع الفريق داخل وخارج الملعب".

وواصل: "كنت أفضل الدفع بشيكابالا اساسيا وليس بديلًا، شيكابالا لما بينزل بديل بيحتاج وقت يدخل في الأجواء، فكان الأفضل انه يلعب أساسي، مع مراعاة السن".

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معتمد جمال عن شيكابالا: أسطورة لن تتكرر

وأشار معتمد: "شيكابالا اسطورة، وسعيد بتجديد عقده مع نادي الزمالك، أوقات بشتم شيكابالا من كتر مهاراته وأداءه الرائع الي بيعمله في التمرين".

أتم حديثه: "أداء شيكابالا في المباريات ميجيش حاجة جمب اللي بيعمله في التمرين".

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