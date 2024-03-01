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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام نصر: شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية

شيكابالا
شيكابالا

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن حقيقة تقاضى شيكابالا قائد الأبيض أغلى عقد في تاريخه بعد التجديد الأخير.

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قال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية أن محمود شيكابالا كان يستحق أن يكون في حتة تانية خالص، أفضل من لمس الكرة، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

وتابع: هو يستحق كل شيء، لكن هل حصل على أغلى عقد؟ هو يطلع بقى يقول، لو وجدته سعيد بهذا الكلام، فسيكون صحيحا.

وكان قد أعلن شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توصله لاتفاق رسمي وتمديد عقده مع النادي.

جاء التجديد خلال الجلسة التي عقدها شيكابالا مع حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وفي وجود كل من حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة.

 

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