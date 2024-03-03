ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: لونينخط

الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني – كارفاخال

الوسط: كروس - كامافينجا – فالفيردي

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو

بينما بدأ فالنسيا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: دياكاب – فولكييه – موسكيرا - خوسيه جايا

الوسط: بيبيلو - جافي جيرا - فران بيريز

الهجوم: كانوس - ياريمتشيوك – دورو

سجل هوجو دورو هدف تقدم فالنسيا في المباراة بالدقيقة 27، ثم وقع اللاعب رومان ياريمتشيوك على الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45 سجل فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق لفريق ريال مدريد لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لفريق فالنسيا.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للتسجيل ووضع الهدف الثاني للريال والشخصي الثاني له في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

بهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة يعزز بها صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد فريق فالنسيا إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في الليجا.