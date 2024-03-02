فالنسيا يتقدم على ريال مدريد بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق فالنسيا الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هوجو دورو هدف تقدم فالنسيا في المباراة بالدقيقة 27، ثم وقع اللاعب رومان ياريمتشيوك على الهدف الثاني للخفافيش في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45 سجل فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق لفريق ريال مدريد لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لفريق فالنسيا.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: لونينخط

الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني – كارفاخال

الوسط: كروس - كامافينجا – فالفيردي

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو

بينما بدأ فالنسيا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: دياكاب – فولكييه – موسكيرا - خوسيه جايا

الوسط: بيبيلو - جافي جيرا - فران بيريز

الهجوم: كانوس - ياريمتشيوك – دورو

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 36 نقطة.