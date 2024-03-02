يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع فريق فالنسيا في إطار منافسات الدوري الإسباني وذلك، على ملعب “ميستايا” لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، بيلينجهام, فينيسيوس جونيور.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، في حين أن فالنسيا يمتلك 36 نقطة في المركز التاسع.