اتحاد الكرة يعلن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة الموافق، 8 مارس في نهائي كأس مصر، وتستضيفه السعودية ليقام النهائي لأول مرة في الخارج.

أضاف الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "سبق وأعلنا أن طاقم حكام نهائي الكأس سيكون طاقم مصري ولكن رأينا اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التكهن بإسم طاقم التحكيم".

وواصل "قررنا من أجل رفع الضغط عن الحكام المصريين التوجه لتعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأشار "نحن نثق في الحكام المصريين ولكن قررنا تعيين حكام أجانب لرفع الحرج والضغط عن حكامنا المصريين".

موقف فيتور بيريرا:

وأردف الكومي "فيتور بيريرا كان يريد تعيين طاقم تحكيم مصري لنهائي كأس مصر ولكن تفهم الوضع في النهاية ووافق على تعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وواصل "اللجنة المنظمة لتنظيم نهائي كأس مصر هي التي ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، خاطبا أطقم تحكيم من أوروبا وأمريكا اللاتينية وننتظر الرد خلال أيام".

وأتم تصريحاته "كان هناك اقتراح لإسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي بمشاركة حكام مصريين ولكن فيتور بيريرا رفض الدفع بمصريين في وجود أجانب".